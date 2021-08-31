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«Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака»

«Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«23-летний футболист перешёл в «Вест Хэм» из «Спартака» в рамках аренды на сезон с целью стать нашим игроком на постоянной основе. Крал в «Вест Хэме» присоединился к своим соотечественникам и бывшим товарищам по пражской «Славии» Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу», — сообщает пресс-служба лондонцев.

В «твиттере» «молотобойцев» переход Крала анонсировали видео, в котором Алекса приветствуют Соучек и Цоуфал.

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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