Защитник «Арсенала» Бельерин перешёл в «Бетис»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин продолжит карьеру в чемпионате Испании.
26-летний футболист перешёл в «Бетис». Бельерин будет выступать за севильский клуб на правах аренды в течение сезона.
«Желаем тебе всего наилучшего в «Бетисе» в этом сезоне», — говорится в сообщении лондонцев.
Сообщалось, что Бельерином также интересовалась «Барселона». Каталонский клуб был готов арендовать Бельерина.
Испанский крайний защитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Также футболист играл в аренде в «Уотфорде». Контракт Бельерина с «канонирами» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец провёл за «Арсенал» 25 матчей (24 в основе), забил один гол и отдал две голевые передачи.
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