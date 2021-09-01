«Тоттенхэм» расторг контракт с Орье
Поделиться
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье покидает лондонский клуб. Контракт между игроком и клубом расторгнут по согласию сторон, сообщает пресс-служба «шпор».
Сообщалось, что Орье может перейти во французский «Лилль», если Зеки Челик покинет команду в ближайшее время.
В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».
Осенью 2020 года Серж Орье на захотел переходить в московский «Спартак». Президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы. Но игрок не выразил желания перебираться в Россию.
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
01:00
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:24
-
00:07
- 31 августа 2021
-
23:50
-
23:12
-
23:04
-
22:44
-
22:42
-
22:24
-
22:16
-
22:07
-
21:58
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:45
Партнерский контент