«Тоттенхэм» расторг контракт с Орье

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье покидает лондонский клуб. Контракт между игроком и клубом расторгнут по согласию сторон, сообщает пресс-служба «шпор».

Сообщалось, что Орье может перейти во французский «Лилль», если Зеки Челик покинет команду в ближайшее время.



В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».



Осенью 2020 года Серж Орье на захотел переходить в московский «Спартак». Президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы. Но игрок не выразил желания перебираться в Россию.