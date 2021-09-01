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Экс-игрок «Млады» Татаев: это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как говорят

Экс-игрок «Млады» Татаев: это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как говорят
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Защитник «Алании» Алексей Татаев, игравший в Чехии за «Младу-Болеслав», объяснил, почему вернулся в Россию.

«Во «Младе» оставался год. Мне предлагали новые условия, но я дал понять: не останусь в их команде. Сказал, что устал от жизни в Чехии, она мне не нравится, хочу сменить обстановку, найти новую мотивацию.

Во-первых — это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила «Барселона», я бы, конечно, поехал. Это другая Европа. Псевдоболельщики могут что угодно говорить, но я сделал выбор в пользу своей республики. Думаю, тут, кроме похвалы в мой адрес, ничего не может быть. Я бы мог отсидеть год во «Младе» и поехать в любую команду Премьер-лиги на шикарных условиях. Я же не стал этого делать, я хотел играть за свою родину.

В лигах вроде чешской без большой зарплаты и лимита россияне не получат развития? Большую зарплату ещё заслужить надо. Был такой момент: в клубе РПЛ идут переговоры, стоит выбор между мной и русским футболистом, который играет в России. Клуб берёт не меня: того русского видели в России. А меня из Чехии не берут, хотя играю отлично.

И потом задаю себе вопрос: «А зачем я уезжал в эту Европу?» Я же тоже был мальчишкой и слышал, что надо в Европу — вот и уехал. А что взамен? Ни о чём не жалею, но когда говорят о том, как важно уезжать, хочется ответить: «Ты обоснуй, аргументируй свои слова», — цитирует Татаева Sport24.

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