Татаев: Шапи звезду поймал? Да он в тапочках ходит

Защитник «Алании» Алексей Татаев поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в последнее время.

«Что происходит с Шапи? Не могу сказать. Планку такую задал, все требуют от него: выходи, забивай в девятки. Не знаю, что требуют от молодого парня, который не сказать, что стабильно игрок основы. Выходил на замену, показывал результат — а сейчас винить его в том, что не может таких голов забивать… Я за Шапи только рад, у него всё идёт, он играет отлично, он в команде.



Просто многие же не понимают: в карьере есть такое, что порой ты периодами не забиваешь, или у тебя травмы, болезни. Так всё постоянно чередуется, повторяется. Может, у Шапи сейчас период такой, а через полгода лучшим бомбардиром станет. Шапи звезду поймал? Да он в тапочках ходит, ха-ха. Шапи — простой парень, никогда не поймает звезду, я его знаю с малых лет.



У Вани Игнатьева тоже не идёт? Тут же не только от футболистов зависит — ещё и от тренера. Играешь у одного, любимчик у него, лучший игрок. Приходит новый и говорит: «Ты мне не нравишься, будешь на замену выходить», — цитирует Татаева Sport24.