Расписание РПЛ на следующие 4 тура. ЦСКА и «Спартак» из-за выборов сыграют в понедельник

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России с 7-го по 10-й туры.
Матчи 8-го тура «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» состоятся в понедельник, 20 сентября. Встречи перенесены по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.
7-й тур
11 сентября (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
16:30 «Зенит» – «Ахмат»
19:00 «Спартак» – «Химки»
12 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – ЦСКА
16:30 «Сочи» – «Уфа»
19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»
13 сентября (понедельник)
18:30 «Рубин» – «Урал»
19:30 «Ростов» – «Краснодар»
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов
14 сентября: «Челси» – «Зенит» (22:00)
1-й тур группового этапа Лиги Европы
15 сентября: «Спартак» – «Легия» (17:30)
16 сентября: «Локомотив» – «Марсель» (19:45)
8-й тур
18 сентября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Химки»
16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»
19:00 «Ахмат» – «Краснодар»
19 сентября (воскресенье)
16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»
19:00 «Сочи» – «Динамо»
20 сентября (понедельник)
16:30 «Урал» – «Локомотив»
18:30 «Рубин» – «Зенит»
19:30 ЦСКА – «Спартак»
2-й тур элитного раунда Кубка России
22-23 сентября
«Ленинградец» – «Краснодар», «Торпедо-Владимир» – «Урал», «Динамо-Брянск» – «Арсенал», «Динамо-Барнаул» – «Нижний Новгород», «Чайка» – «Ростов», «Легион-Динамо» – «Уфа», «Кайрат» – «Ахмат», «Саранск» – «Химки», «Знамя» – «Крылья Советов», «Зенит-Ижевск» – ЦСКА, «Динамо Ставрополь» – «Динамо».
9-й тур
25 сентября (суббота)
14:00 «Химки» – «Локомотив»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Спартак» – «Уфа»
26 сентября (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Рубин»
16:30 «Ростов» – «Ахмат»
19:00 «Краснодар» – «Сочи»
27 сентября (понедельник)
17:00 «Урал» – «Арсенал»
19:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
29 сентября: «Зенит» – «Мальмё» (19:45)
2-й тур группового этапа Лиги Европы
30 сентября: «Наполи» – «Спартак» (19:45), «Лацио» – «Локомотив» (22:00)
10-й тур
2 октября (суббота)
14:00 «Рубин» – «Нижний Новгород»
16:30 «Динамо» – «Крылья Советов»
19:00 «Арсенал» – «Химки»
19:00 ЦСКА – «Краснодар»
3 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Урал»
16:30 «Зенит» – «Сочи»
19:00 «Локомотив» – «Ростов»
19:00 «Ахмат» – «Спартак»
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