Расписание РПЛ на следующие 4 тура. ЦСКА и «Спартак» из-за выборов сыграют в понедельник

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России с 7-го по 10-й туры.

Матчи 8-го тура «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» состоятся в понедельник, 20 сентября. Встречи перенесены по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

7-й тур



11 сентября (суббота)



14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Химки»



12 сентября (воскресенье)



14:00 «Арсенал» – ЦСКА

16:30 «Сочи» – «Уфа»

19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»



13 сентября (понедельник)



18:30 «Рубин» – «Урал»

19:30 «Ростов» – «Краснодар»



1-й тур группового этапа Лиги чемпионов



14 сентября: «Челси» – «Зенит» (22:00)



1-й тур группового этапа Лиги Европы



15 сентября: «Спартак» – «Легия» (17:30)



16 сентября: «Локомотив» – «Марсель» (19:45)



8-й тур



18 сентября (суббота)



14:00 «Уфа» – «Химки»

16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Краснодар»



19 сентября (воскресенье)



16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»

19:00 «Сочи» – «Динамо»



20 сентября (понедельник)



16:30 «Урал» – «Локомотив»

18:30 «Рубин» – «Зенит»

19:30 ЦСКА – «Спартак»

2-й тур элитного раунда Кубка России

22-23 сентября

«Ленинградец» – «Краснодар», «Торпедо-Владимир» – «Урал», «Динамо-Брянск» – «Арсенал», «Динамо-Барнаул» – «Нижний Новгород», «Чайка» – «Ростов», «Легион-Динамо» – «Уфа», «Кайрат» – «Ахмат», «Саранск» – «Химки», «Знамя» – «Крылья Советов», «Зенит-Ижевск» – ЦСКА, «Динамо Ставрополь» – «Динамо».



9-й тур



25 сентября (суббота)



14:00 «Химки» – «Локомотив»

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00 «Спартак» – «Уфа»



26 сентября (воскресенье)



14:00 «Динамо» – «Рубин»

16:30 «Ростов» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Сочи»



27 сентября (понедельник)



17:00 «Урал» – «Арсенал»

19:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА



2-й тур группового этапа Лиги чемпионов



29 сентября: «Зенит» – «Мальмё» (19:45)



2-й тур группового этапа Лиги Европы



30 сентября: «Наполи» – «Спартак» (19:45), «Лацио» – «Локомотив» (22:00)



10-й тур



2 октября (суббота)



14:00 «Рубин» – «Нижний Новгород»

16:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

19:00 «Арсенал» – «Химки»

19:00 ЦСКА – «Краснодар»



3 октября (воскресенье)



14:00 «Уфа» – «Урал»

16:30 «Зенит» – «Сочи»

19:00 «Локомотив» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Спартак»