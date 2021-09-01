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Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России

Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, 28 августа Чистяков был вызван в сборную России вместо полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, покинувшего национальную команду по медицинским причинам.

«На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — сообщил главный врач сборной России Владимир Хайтин.

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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