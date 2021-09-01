Жером Боатенг: я приехал в Лигу 1 не из-за того, что здесь играет Месси

Новичок «Лиона» Жером Боатенг прокомментировал переход во французский клуб. Немецкий футболист перебрался в «Лион» после того, как у него истёк контракт с «Баварией». Как подчеркнул Боатенг, он решился на этот переход не из-за того, что во Францию перебрался бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, подписавший контракт с «ПСЖ».
«Лига 1 — привлекательный турнир. Я ехал сюда не из-за того, что здесь Месси. У меня был и положительный, и отрицательный опыт игры в матчах с его командой. Всё в порядке.
Наверное, никто не может сказать, что против него играл только хорошо.
Что касается возможного возвращения в сборную, то я об этом не думаю. Моя главная цель — побыстрее влиться в коллектив и быть полностью готовым. Я буду выкладываться за команду, если позвонят из сборной — отлично. Главное для меня — играть», — приводит слова Боатенга RMC Sport.
- 1 сентября 2021
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