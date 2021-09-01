Познер: даже не представляю, как Карпину удастся настроить команду на матч с Хорватией

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Встреча состоится сегодня, 1 сентября.

«Это будет очень тяжелый матч для нас по целому ряду причин. Во-первых, у Хорватии очень сильная команда.

Хоть у них и не будет играть Модрич, выдающийся игрок, сборная всё равно сильна. Во-вторых, команда России будет играть под колоссальным прессом из-за предшествующих неудач и назначения нового тренера, не пригласившего Дзюбу, и не только его.

Если сборная России выиграет, то все сразу станут героями, что тоже неправильно. Если же она проиграет, тем более всерьёз, например, не 0:1, а 0:3, то сильный шум поднимется. По этим причинам нашим футболистам сегодня будет трудно вдвойне. Каким образом Карпину удастся их настроить, я даже не представляю, это очень трудно.

Прогноз? Я вообще считаю, что прогнозы в футболе — чепуха. Тем более, что если бы это было месяц назад или два, то я бы дал прогноз, что наши проиграют, но счёт не стал бы называть. Старая команда проиграла бы хорватам», — цитирует Познера «Матч ТВ».