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«Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги

«Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Газпром-медиа» воспользовался преимущественным правом предложить РПЛ контракт на показ матчей лиги.

«РПЛ получила оферту от «Газпром-медиа». У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всё вовремя. Дальше решение за лигой», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», владеющий телеканалом «Матч», сделал предложение по медиаправам на Российскую Премьер-Лигу на существенно улучшенных условиях.

По действующему контракту, который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от «Матч ТВ» за телеправа 1,7 млрд рублей в год. При этом телеканал как действующий партнёр имел эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ, которое лига обязана рассмотреть на приоритетной основе.

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