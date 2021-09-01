«Газпром-Медиа Холдинг» сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Газпром-медиа» воспользовался преимущественным правом предложить РПЛ контракт на показ матчей лиги.
«РПЛ получила оферту от «Газпром-медиа». У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всё вовремя. Дальше решение за лигой», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», владеющий телеканалом «Матч», сделал предложение по медиаправам на Российскую Премьер-Лигу на существенно улучшенных условиях.
По действующему контракту, который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от «Матч ТВ» за телеправа 1,7 млрд рублей в год. При этом телеканал как действующий партнёр имел эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ, которое лига обязана рассмотреть на приоритетной основе.
- 1 сентября 2021
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