Захарян — самый молодой полевой игрок в истории сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян установит новый рекорд сборной России. Футболист выйдет в стартовом составе на матч квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии. Захарян дебютирует за национальную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней.

Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России. А рекордсменом среди футболистов всех амплуа является голкипер Игорь Акинфеев. Он дебютировал в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.

сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада судей из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Эйтан Шмулевич.