Захарян — в основе, Джикия — капитан. Сборная России назвала состав на матч с Хорватией

Сборная России назвала основной состав на матч 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии.



В стартовом составе выйдут: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

В запасе оказались: Дюпин, Лунёв, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

Напомним, сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада судей из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Эйтан Шмулевич.