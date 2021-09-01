Захарян — в основе, Джикия — капитан. Сборная России назвала состав на матч с Хорватией

Сборная России назвала основной состав на матч 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии.
В стартовом составе выйдут: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.
В запасе оказались: Дюпин, Лунёв, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.
Напомним, сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада судей из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Эйтан Шмулевич.
- 1 сентября 2021
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:38
-
20:29
-
20:18
-
19:51
-
19:36
-
19:27
-
19:24
-
19:09
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:43
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:17
-
15:15