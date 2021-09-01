Тренер сборной Украины — о ничьей с Казахстаном: я же не могу выйти и забить вместо них

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана. Встреча, проходившая в Нур-Султане, закончилась со счётом 2:2. При этом хозяева сравняли счёт на 6-й добавленной минуте.

«Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.

Что может быть причиной такого гола? Я сейчас не могу вам ответить. Он (вероятно — Александр Караваев. — Прим. «Чемпионата») голову опустил, говорит… Он сам очень расстроен. Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать.

Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему.

Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление (растяжка, лёд), а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего», — сказал Петраков на YouTube-канале «Головна команда».