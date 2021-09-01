Сборная Португалии на 96-й минуте вырвала победу в матче отбора к ЧМ-2022 с Ирландией

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные Португалии и Ирландии. Встреча прошла на поле стадиона «Алгарве» в португальском городе Фару. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
Уже на 15-й минуте хозяева получили право на пенальти. 11-метровый удар исполнил капитан португальцев Криштиану Роналду, но он не смог переиграть вратаря соперника. Удар форварда «Манчестер Юнайтед» отразил 18-летний голкипер Гэвин Базуну. На 45-й минуте отличился защитник сборной Ирландии Джон Иган. На 89-й минуте Криштиану Роналду всё-таки забил гол, а на 96-й минуте он оформил дубль и установил окончательный счёт.
Португалия за четыре тура набрала 10 очков и занимает первое место в группе А. Ирландия (0) — осталась на четвёртой строчке в турнирной таблице.
- 1 сентября 2021
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