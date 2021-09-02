Сборная Мальты разгромила Кипр в квалификации ЧМ-2022

Сборная Мальты одержала сенсационную победу в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Мальтийцы на своём поле разгромили сборную Кипра со счётом 3:0.

На 43-й минуте Кейн Аттард вывел хозяев вперёд. Вскоре после перерыва Джозеф Мбонг удвоил преимущество Мальты, а точку на 54-й минуте поставил Аттард.

Отметим, что с 40-й минуты гости играли в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Константинос Сотириу.

Мальта набрала 4 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. Сборная Кипра теперь занимает последнее, 6-е место. Киприоты также набрали 4 очка.

В следующем туре Мальта сыграет в гостях со Словенией, а Кипр будет принимать Россию.