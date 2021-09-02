Сборная Мальты разгромила Кипр в квалификации ЧМ-2022
Поделиться
Сборная Мальты одержала сенсационную победу в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Мальтийцы на своём поле разгромили сборную Кипра со счётом 3:0.
На 43-й минуте Кейн Аттард вывел хозяев вперёд. Вскоре после перерыва Джозеф Мбонг удвоил преимущество Мальты, а точку на 54-й минуте поставил Аттард.
Отметим, что с 40-й минуты гости играли в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Константинос Сотириу.
Мальта набрала 4 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. Сборная Кипра теперь занимает последнее, 6-е место. Киприоты также набрали 4 очка.
В следующем туре Мальта сыграет в гостях со Словенией, а Кипр будет принимать Россию.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
3 : 0
Кипр
1:0 Аттард – 43' 2:0 Мбонг – 46' 3:0 Аттард – 54'
Удаления: нет / Сотириу – 40'
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
0 : 4
Израиль
0:1 Захави – 11' 0:2 Захави – 44' 0:3 Даббур – 52' 0:4 Захави – 90+2'
ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
3 : 1
Гибралтар
1:0 Гутковский – 50' (пен) 1:1 Барр – 71' (пен) 2:1 Гутковский – 85' 3:1 Цыганик – 89'
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
01:25
-
01:18
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:17
-
00:16
- 1 сентября 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:41
-
23:38
-
23:36
-
23:10
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:46
-
22:34
Партнерский контент