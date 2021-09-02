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Сборная Мальты разгромила Кипр в квалификации ЧМ-2022

Сборная Мальты разгромила Кипр в квалификации ЧМ-2022
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Сборная Мальты одержала сенсационную победу в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Мальтийцы на своём поле разгромили сборную Кипра со счётом 3:0.

На 43-й минуте Кейн Аттард вывел хозяев вперёд. Вскоре после перерыва Джозеф Мбонг удвоил преимущество Мальты, а точку на 54-й минуте поставил Аттард.

Отметим, что с 40-й минуты гости играли в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Константинос Сотириу.
Мальта набрала 4 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. Сборная Кипра теперь занимает последнее, 6-е место. Киприоты также набрали 4 очка.

В следующем туре Мальта сыграет в гостях со Словенией, а Кипр будет принимать Россию.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
3 : 0
Кипр
1:0 Аттард – 43'   2:0 Мбонг – 46'   3:0 Аттард – 54'
Удаления: нет / Сотириу – 40'
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
0 : 4
Израиль
0:1 Захави – 11'   0:2 Захави – 44'   0:3 Даббур – 52'   0:4 Захави – 90+2'
ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
3 : 1
Гибралтар
1:0 Гутковский – 50' (пен)   1:1 Барр – 71' (пен)   2:1 Гутковский – 85'   3:1 Цыганик – 89'
ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
2 : 1
Азербайджан
1:0 Пинту – 8'   2:0 Родригеш – 28' (пен)   2:1 Махмудов – 67'
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