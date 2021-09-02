Далич рассказал, почему Хорватия отказалась переносить матч с Россией из «Лужников»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матчу 4-го тура отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой России (0:0).
«У каждой сборной есть право определить стадион за 120 дней до матча. Россия выбрала «Лужники», мы настраивались на игру здесь. Перенос бы означал, что нам нужно было бы стоять в пробках, менять логистику.
Вторая причина: я просто очень люблю «Лужники». Это прекрасный стадион, который напоминает мне о чемпионате мира 2018 года», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.
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