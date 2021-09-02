Дворкович назвал главное отличие сборной Карпина от команды Черчесова

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением об игре сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:0).

«Хорваты были чуть более раскованы, наши были зажаты. Немного удивлён, что Смолов не вышел, но мы же не знаем всех нюансов тренировочного процесса. Не знаю, сказалась ли история 2018 года, сложно говорить. Имею в виду тот самый пенальти.

Главное изменение — попытка играть в более комбинационный футбол. Заболотный вышел к концу и начались забросы. Были попытки играть через пас и через центр. Получалось редко, но десять раз за матч получилось.

Надо забивать, чтобы сектор забыл Дзюбу. Артём всё-таки много забил за сборную, этой сборной тоже пора. Но я думаю, что у Артёма есть шанс завоевать место в сборной опять. Почему нет?

Поддержка сборной нужна, если бы было три тысячи, было бы не так. При таком количестве всё, конечно, по-другому. Я доверяю решению Роспотребнадзора, потому что всё-таки они отвечают за здоровье», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.