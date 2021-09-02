«Моя вина». Карпин объяснил, почему Самошников перепутал фланги после выхода на замену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Илья Самошников после выхода на замену отправился на правый фланг, а не на левый, как планировалось изначально. Самошников заменил на 78-й минуте правого защитника Марио Фернандеса, после чего Вячеслав Караваев должен был переместиться на правый фланг, а Самошников занять позицию на левом.



«Самошников вышел очень прилично. Дебют сегодня у него, как и Захарян не стушевался. Сыграл на своём хорошем уровне. На правый фланг он сначала вышел в запаре. Я тоже виноват. На всех тренировках наигрывали его на левом фланге. Сказал ему: выходишь на свою позицию, он и направо убежал. Но это моя вина, надо было ему обозначить, на какой фланг он выходит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча завершилась вничью — 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.