Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Моя вина». Карпин объяснил, почему Самошников перепутал фланги после выхода на замену

«Моя вина». Карпин объяснил, почему Самошников перепутал фланги после выхода на замену
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Илья Самошников после выхода на замену отправился на правый фланг, а не на левый, как планировалось изначально. Самошников заменил на 78-й минуте правого защитника Марио Фернандеса, после чего Вячеслав Караваев должен был переместиться на правый фланг, а Самошников занять позицию на левом.

«Самошников вышел очень прилично. Дебют сегодня у него, как и Захарян не стушевался. Сыграл на своём хорошем уровне. На правый фланг он сначала вышел в запаре. Я тоже виноват. На всех тренировках наигрывали его на левом фланге. Сказал ему: выходишь на свою позицию, он и направо убежал. Но это моя вина, надо было ему обозначить, на какой фланг он выходит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.

Сборная Карпина уже нравится! Россия достойно сыграла с Хорватией Сборная Карпина уже нравится! Россия достойно сыграла с Хорватией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021