Карпин объяснил, почему был раздражён во время матча сборной России с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о прошедшем матче команды со сборной Хорватии (0:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Нас загоняли на свою половину временами, потому что Хорватия обладает хорошими футболистами, против которых тяжело играть. Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством их игроков. Во втором тайме мы подустали.

Моё раздражение было связано, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания. По самоотдаче только благодарность сегодняшней команде», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.