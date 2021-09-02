Маринато Гильерме: не считаю себя вратарём номер один в сборной России

Голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал, когда узнал, что выйдет в основном составе на матч с Хорватией (0:0) в отборе ЧМ-2022.

«Узнал, что я буду играть, за один день до игры. Вчера вечером Кафанов после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.

Момент с выходом из ворот? В такой игре мы должны быть готовы. Знал, что у нас будет высокая линия обороны. Я был готов играть как третий защитник. Если идут забросы за спину защитникам, я должен страховать. Это был опасный момент, но я был готов. Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарём номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать. Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один, — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

В следующем матче сборная России сыграет с Кипром. Встреча состоится 4 сентября, начало – 19:00 мск.