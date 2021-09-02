Роналду выступил с заявлением после того, как стал лучшим бомбардиром в истории сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявление после того, как стал рекордсменом по количеству голов в истории сборных. Он превзошёл рекорд иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.

«Я даже не могу подобрать слова! Я в восторге, это потрясающие ощущения! Вперёд, Португалия! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру — а, к счастью, их было несколько, этот для меня особенный, и он определённо стоит на полке достижений, которыми я по-настоящему горжусь.

Прежде всего, потому что каждый раз, когда я представляю свою страну, это особенный момент, потому что я знаю, что защищаю Португалию и показываю миру, из чего сделаны португальцы. Во-вторых, соревнования национальных сборных всегда оказывали на меня очень сильное влияние, когда я рос, наблюдая, как мои кумиры играют за свои страны каждое лето на Евро и на чемпионатах мира. Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моментам всемирного единения и счастья для миллионов португальских граждан по всему миру. Для них каждая жертва того стоит.

Ещё одна причина, по которой я так высоко оцениваю это достижение, как сейчас, заключается в том, что Али Даеи установил стандарты на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что, возможно, никогда его не догоню. Поздравляем Али с таким долгим удержанием рекорда и спасибо за то, что всегда выказывали столько уважения ко мне каждый раз, когда я забивал, и по мере того, как я становился все ближе и ближе к этому выдающемуся числу.

Спасибо, Португалия. Спасибо всем моим товарищам по команде и соперникам за то, что сделали это путешествие таким незабываемым. Давайте продолжим встречи на поле в ближайшие годы! Я пока не закрываю счет», — написал Роналду в своём «Инстаграме».