Сборная Ирландии стала 45-й страной, чьи ворота поразил Криштиану Роналду

36-летний звёздный форвард английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, установивший рекорд по голам в истории сборных во вчерашней игре отборочного цикла к ЧМ-2022 с Ирландией (2:1), отметился ещё одним статистическим достижением, сообщает Opta в «Твиттере».
Как отмечает источник, в матче с Ирландией Криштиану Роналду забил свои 110-й и 111-й гол за Португалию, а Ирландия стала 45-й страной, ворота которой он поразил.
Ранее 36-летний португалец подписал с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила € 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере € 8 млн.
- 2 сентября 2021
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