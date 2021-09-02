«Локомотив» объявил об аренде атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина

Пресс-служба московского «Локомотива» в «Твиттере» объявила о том, что клуб достиг договорённости с лондонским «Челси» об аренде на один год 19-летнего атакующего полузащитника Фаустино Анджорина.
Ранее сообщалось, что в соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).
Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
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