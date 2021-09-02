Сборная Франции впервые с 2013 года не может выиграть в четырёх матчах кряду

Вчера, в среду, 1 сентября, в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Франции принимала команду Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась со счётом 1:1.
Как сообщает Opta Jean в «Твиттере», это уже четвёртый официальный матч кряду, в котором сборная Франции не может выиграть. Ранее на чемпионате Европы – 2020 они завершили вничью три игры подряд – с Венгрией (1:1), Португалией (2:2) и Швейцарией (3:3, 4:5 пен.). Последняя подобная серия датируется 2013 годом, когда французы не могли одержать победу на протяжении пяти матчей.
Напомним, Франция набрала восемь очков в отборочном цикле к ЧМ-2022 и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной.
- 2 сентября 2021
-
08:48
-
08:30
-
08:28
-
07:53
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
07:01
-
06:36
-
06:27
-
06:01
-
05:52
-
05:39
-
05:22
-
04:55
-
04:40
-
04:13
-
03:57
-
03:18
-
03:11
-
02:08
-
01:54
-
01:45
-
01:39
-
01:25
-
01:18
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:40
-
00:38