Сборная Франции впервые с 2013 года не может выиграть в четырёх матчах кряду

Вчера, в среду, 1 сентября, в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Франции принимала команду Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Как сообщает Opta Jean в «Твиттере», это уже четвёртый официальный матч кряду, в котором сборная Франции не может выиграть. Ранее на чемпионате Европы – 2020 они завершили вничью три игры подряд – с Венгрией (1:1), Португалией (2:2) и Швейцарией (3:3, 4:5 пен.). Последняя подобная серия датируется 2013 годом, когда французы не могли одержать победу на протяжении пяти матчей.

Напомним, Франция набрала восемь очков в отборочном цикле к ЧМ-2022 и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной.