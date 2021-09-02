В «МЮ» отреагировали на исторический рекорд Роналду. Криштиану в ответ опубликовал эмодзи

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на историческое достижение португальского форварда Криштиану Роналду. Вчера, 1 сентября, 36-летний футболист забил два мяча в матче квалификации чемпионата мира-2022 со сборной Ирландии (2:1), установив рекорд по количеству голов в истории сборных (111). Он превзошёл рекорд иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.

«111! Лучший бомбардир в истории сборных. Поздравляем, Криштиану!» — говорится в сообщении в «инстаграме» «Манчестер Юнайтед».

Криштиану отреагировал на поздравление, опубликовав эмодзи.

Фото: «Инстаграм» «Манчестер Юнайтед»

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. Криштиану уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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