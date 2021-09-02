«Мы на правильном пути». Гильерме – об игре сборной России в матче с Хорватией
Поделиться
Голкипер сборной России Маринато Гильерме поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды. Вратарь вышел на поле в основном составе.
«Нашу команду можно поздравить с той самоотдачей, которую мы показали. Нам есть над чем расти вместе, но мы на правильном пути. Спасибо всем за поддержку и прекрасную атмосферу, как всегда в нашем доме», — написал Гильерме в своём «инстаграме».
Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
12:08
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:13
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
08:48
-
08:30
-
08:28
-
07:53
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
07:01
-
06:36
-
06:27
-
06:01
-
05:52
-
05:39
-
05:22
Партнерский контент