«Мы на правильном пути». Гильерме – об игре сборной России в матче с Хорватией

Голкипер сборной России Маринато Гильерме поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды. Вратарь вышел на поле в основном составе.



«Нашу команду можно поздравить с той самоотдачей, которую мы показали. Нам есть над чем расти вместе, но мы на правильном пути. Спасибо всем за поддержку и прекрасную атмосферу, как всегда в нашем доме», — написал Гильерме в своём «инстаграме».



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.

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