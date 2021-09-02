Карим Бензема уверен, что Килиан Мбаппе станет игроком «Реала»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил уверенность в том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского клуба в будущем.
«Рано или поздно он будет выступать за «Реал». У нас отличные отношения, я бы хотел, чтобы он был рядом со мной в Мадриде», — цитирует Бензема RTL France.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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