Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах с РФС и УЕФА относительно матча с «Челси»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры с РФС и УЕФА по поводу матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).



«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ, с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги Чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находится в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы расчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов fair play для всех участников.



Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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