Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах с РФС и УЕФА относительно матча с «Челси»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры с РФС и УЕФА по поводу матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).
«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ, с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги Чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находится в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы расчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов fair play для всех участников.
Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 сентября 2021
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:13
-
12:08
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:13
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
08:48
-
08:30
-
08:28