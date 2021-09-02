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Газизов: «Уфа» поедет в Сочи, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать

Газизов: «Уфа» поедет в Сочи, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в сложной финансовой ситуации, из-за чего может сорваться выездной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что на данный момент в бюджете «Уфы» есть сумма, позволяющая рассчитаться с футболистами за август. Но в таком случае деньги будут потрачены под ноль, и клуб не сможет осуществить выезд в Сочи. Настолько сложная финансовая ситуация наблюдается впервые за всю историю существования «Уфы».

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Источник: «Уфа» может задержать зарплаты игрокам, чтобы хватило денег на выезд в Сочи
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