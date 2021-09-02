Эдерсон: главная цель — снова выйти в финал Лиги чемпионов, но на этот раз победить в нём

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес после продления контракта с «горожанами» высказался о целях на сезон-2021/2022.
«Моя главная цель — снова выйти в финал Лиги чемпионов, но на этот раз стать победителем.
Мы имели удовольствие впервые сыграть в финале Лиги чемпионов и, к сожалению, проиграли. Это был очень тяжелый удар для всех, но я также думаю, что это был отличный опыт для многих игроков, поскольку мы стали более зрелыми. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов.
Я надеюсь снова вернуться в финал Лиги чемпионов. Будем работать над этим и стараться выиграть титул, потому что это одна из наших главных целей в этом сезоне. Премьер-лига, Кубок лиги и Кубок Англии так же.
Все турниры, в которых мы участвуем, мы проводим с намерением победить, а не с намерением просто выйти в финал», — приводит слова Эдерсона Manchester Evening News.
- 2 сентября 2021
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