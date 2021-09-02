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«Зенит» хотел арендовать Пьянича и платить ему большую часть зарплаты, но игрок отказался

«Зенит» хотел арендовать Пьянича и платить ему большую часть зарплаты, но игрок отказался
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич по-прежнему не определился со своим будущим. У 31-летнего боснийца есть три варианта продолжения карьеры, информирует Mundo Deportivo.

Один из вариантов – санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые пытались подписать Пьянича ещё до закрытия трансферного окна в Европе. Речь шла об аренде футболиста. При этом «Зенит» бы выплачивал Миралему большую часть зарплаты. Однако футболист на тот момент отказался от этого предложения. Российский клуб всё ещё сохраняет интерес к полузащитнику.

Второй вариант для Пьянича – остаться в «Барселоне» ещё на один сезон. Миралем даже готов пойти на понижение зарплаты, вот только каталонский клуб решительно намерен расстаться с боснийцем.

Третий вариант – переход Пьянича в один из арабских клубов, название которого не упоминается. Сейчас Миралем изучает это предложение.

Ранее сообщалось, что полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича предлагали приобрести «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Рубину» на правах аренды.

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