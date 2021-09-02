Швеция — Испания: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 начнётся в 21:45

Сегодня, 2 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 группы B. Швеция будет принимать Испанию. Встреча пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Испания.
Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Крейг Поусон.
Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу группы B. Испанцы в трёх турах набрали семь очков. Сборная Швеции находится на втором месте в турнирной таблице. Шведы в двух турах набрали шесть очков.
Прямую путёвку в финальную стадию ЧМ-2022 получат победители своих групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
- 2 сентября 2021
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