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Пьянич, которым интересовался «Зенит», близок к переходу из «Барселоны» в «Бешикташ»

Пьянич, которым интересовался «Зенит», близок к переходу из «Барселоны» в «Бешикташ»
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к переходу в «Бешикташ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, стороны ведут переговоры по зарплате и личным условиям. «Бешикташ» намеревается взять боснийца в аренду.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит», но Пьянич отказался от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Сине-бело-голубые пытались подписать Пьянича ещё до закрытия трансферного окна в Европе. Речь шла об аренде футболиста. При этом «Зенит» бы выплачивал Миралему большую часть зарплаты. Однако футболист на тот момент отказался от этого предложения. Российский клуб всё ещё сохраняет интерес к полузащитнику.

Ранее сообщалось, что полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича предлагали приобрести «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Рубину» на правах аренды.

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