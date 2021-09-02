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Стадионы «Центральный» и «Ростов Арена» допущены к проведению матчей Тинькофф РПЛ

Стадионы «Центральный» и «Ростов Арена» допущены к проведению матчей Тинькофф РПЛ
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Сегодня комиссии Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей посетили стадионы «Центральный» в Казани и «Ростов Арену» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сообщается, что комиссии положительно оценили качество газона на казанском стадионе и признали поле пригодным к проведению матчей чемпионата России. После посещения «Ростов Арены» на основании положительной динамики работ по приведению поля в пригодное состояние стадион был допущен к проведению матчей Тинькофф РПЛ.

Напомним, 13 сентября в рамках матчей 7-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Рубин» примет на «Центральном» екатеринбургский «Урал», а «Ростов» сыграет дома с «Краснодаром».

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