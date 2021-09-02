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Италия не смогла обыграть Болгарию в домашнем матче квалификации ЧМ-2022

Италия не смогла обыграть Болгарию в домашнем матче квалификации ЧМ-2022
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Сегодня на стадионе «Артемио Франки», который находится во Флоренции, встречались сборные Италии и Болгарии по футболу. Главным арбитром встречи был Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 1:1.

На 16-й минуте сборная Италии открыла счёт. Федерико Кьеза сместился с правого фланга в центр, отыгрался в стеночку с Чиро Иммобиле, после чего Федерико с ходу пробил низом — мяч оказался в сетке ворот.

На 39-й минуте гости сравняли счёт. Болгары выбежали в контратаку левым флангом, Десподов оторвался от Флоренци и внешней вырезал передачу в штрафную, где Атанас Илиев, здорово сыграв на опережение, в касание переправил мяч в ворота.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 1
Болгария
1:0 Кьеза – 16'   1:1 Илиев – 39'

В параллельном матче встречались команды Литвы и Северной Ирландии. Ирландцы обыграли литовцев со счётом 4:1.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Литва
Окончен
1 : 4
Северная Ирландия
0:1 Баллард – 20'   0:2 Вашингтон – 52' (пен)   1:2 Баравикас – 54'   1:3 Лейвери – 67'   1:4 Макнейр – 82' (пен)
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