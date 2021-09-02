Италия не смогла обыграть Болгарию в домашнем матче квалификации ЧМ-2022

Сегодня на стадионе «Артемио Франки», который находится во Флоренции, встречались сборные Италии и Болгарии по футболу. Главным арбитром встречи был Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 1:1.
На 16-й минуте сборная Италии открыла счёт. Федерико Кьеза сместился с правого фланга в центр, отыгрался в стеночку с Чиро Иммобиле, после чего Федерико с ходу пробил низом — мяч оказался в сетке ворот.
На 39-й минуте гости сравняли счёт. Болгары выбежали в контратаку левым флангом, Десподов оторвался от Флоренци и внешней вырезал передачу в штрафную, где Атанас Илиев, здорово сыграв на опережение, в касание переправил мяч в ворота.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.
В параллельном матче встречались команды Литвы и Северной Ирландии. Ирландцы обыграли литовцев со счётом 4:1.
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