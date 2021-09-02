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Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Эстонию

Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Эстонию
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В Таллине на стадионе «Ле Кок Арена» состоялся матч 4-го тура группы E квалификации ЧМ-2022. Сборная Эстонии принимала Бельгию.

Хозяева неожиданно вышли вперёд уже на 2-й минуте, отличился Маттиас Кяйт. Но ещё в первом тайме бельгийцы сумели не только отыграться, но и выйти в лидеры. В составе гостей по мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку.

В начале второго тайма Лукаку оформил дубль, а затем отличился и полузащитник Аксель Витсель. Пятый мяч в составе Бельгии забил Томас Фоке. В концовке Эрик Сорга сократил отставание эстонцев в счёте.

Бельгия в четырёх матчах набрала 10 очков, команда лидирует в своей группе. Эстония потерпела уже три поражения подряд, пока команда так и не набрала ни одного очка.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
2 : 5
Бельгия
1:0 Кяйт – 2'   1:1 Ванакен – 22'   1:2 Лукаку – 29'   1:3 Лукаку – 52'   1:4 Витсель – 65'   1:5 Фоке – 76'   2:5 Сорга – 83'
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