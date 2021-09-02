Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Эстонию
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В Таллине на стадионе «Ле Кок Арена» состоялся матч 4-го тура группы E квалификации ЧМ-2022. Сборная Эстонии принимала Бельгию.
Хозяева неожиданно вышли вперёд уже на 2-й минуте, отличился Маттиас Кяйт. Но ещё в первом тайме бельгийцы сумели не только отыграться, но и выйти в лидеры. В составе гостей по мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку.
В начале второго тайма Лукаку оформил дубль, а затем отличился и полузащитник Аксель Витсель. Пятый мяч в составе Бельгии забил Томас Фоке. В концовке Эрик Сорга сократил отставание эстонцев в счёте.
Бельгия в четырёх матчах набрала 10 очков, команда лидирует в своей группе. Эстония потерпела уже три поражения подряд, пока команда так и не набрала ни одного очка.
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