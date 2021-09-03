Сауль заявил, что «Челси» идеально подходит для победы в АПЛ

Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Сауль Ньигес рассказал о своих мечтах и целях.
«С детства у меня было две цели: войти в историю «Атлетико» или поиграть в Англии. Не только из-за самой лиги, но и из-за культуры и языка. Когда команда выигрывает Лигу чемпионов, уже понятно, что она сильна. Но когда ты ещё и играешь против неё, становится ясно, как усердно работает коллектив. Я хочу выиграть АПЛ и считаю, что перешёл в самую подходящую для этого команду», – приводит слова Сауля Liverpool Echo.
Напомним, «Челси» взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. «Атлетико» хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45-50 млн. На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
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