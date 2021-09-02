Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Армения сыграла вничью с Северной Македонией и сохранила лидерство в группе в отборе ЧМ

Армения сыграла вничью с Северной Македонией и сохранила лидерство в группе в отборе ЧМ
Комментарии

В Скопье на стадионе «Тодор Проески» состоялся матч 4-го тура группы J квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Северной Македонии принимала команду Армении.

Матч завершился безголевой ничьей — 0:0. Хозяева владели ощутимым игровым преимуществом, но так и не смогли воплотить его в голы.

Сборная Армении впервые в нынешней квалификации потеряла очки, ранее команда одержала три победы подряд. Сборная Армении набрала 10 очков и сохранила лидерство в группе. Второе место занимает Германия (9).

Сборная Северной Македонии набрала семь очков и расположилась на 3-м месте. Прямые путёвки в финальную часть чемпионата мира получат победители групп.

В следующем туре Армения сыграет в гостях с Германией, а Северная Македония отправится в гости к Исландии.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 0
Армения
ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
0 : 0
Румыния
0:1 Ман – 47'   0:2 Станчу – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021