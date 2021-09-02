Армения сыграла вничью с Северной Македонией и сохранила лидерство в группе в отборе ЧМ

В Скопье на стадионе «Тодор Проески» состоялся матч 4-го тура группы J квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Северной Македонии принимала команду Армении.
Матч завершился безголевой ничьей — 0:0. Хозяева владели ощутимым игровым преимуществом, но так и не смогли воплотить его в голы.
Сборная Армении впервые в нынешней квалификации потеряла очки, ранее команда одержала три победы подряд. Сборная Армении набрала 10 очков и сохранила лидерство в группе. Второе место занимает Германия (9).
Сборная Северной Македонии набрала семь очков и расположилась на 3-м месте. Прямые путёвки в финальную часть чемпионата мира получат победители групп.
В следующем туре Армения сыграет в гостях с Германией, а Северная Македония отправится в гости к Исландии.
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