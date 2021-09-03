Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колумбия с Барриосом не смогла обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2022

Колумбия с Барриосом не смогла обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2022
Комментарии

В Ла-Пасе (Боливия) состоялся матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Боливии принимала Колумбию.

Матч завершился со счётом 1:1. Гости вышли вперёд на 69-й минуте, отличился Рохер Мартинес. Но удержать победу колумбийцы не смогли, в концовке счёт сравнял Фернандо Сауседо.

Весь матч на поле провёл полузащитник колумбийцев и «Зенита» Вильмар Барриос. Питерцы пытаются вернуть его в расположение команды, чтобы он прошёл необходимый карантин перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Лондоне 14 сентября. Ранее «Зенит» вернул в Санкт-Петербург бразильцев Малкома и Клаудиньо.

Сборная Колумбии набрала девять очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. Боливия набрала шесть очков, команда занимает 8-е место.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 9-й тур
02 сентября 2021, четверг. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 1
Колумбия
0:1 Мартинес – 69'   1:1 Сауседо – 83'
Удаления: Альгараньяс – 90+7' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021