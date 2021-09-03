Колумбия с Барриосом не смогла обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2022

В Ла-Пасе (Боливия) состоялся матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Боливии принимала Колумбию.

Матч завершился со счётом 1:1. Гости вышли вперёд на 69-й минуте, отличился Рохер Мартинес. Но удержать победу колумбийцы не смогли, в концовке счёт сравнял Фернандо Сауседо.

Весь матч на поле провёл полузащитник колумбийцев и «Зенита» Вильмар Барриос. Питерцы пытаются вернуть его в расположение команды, чтобы он прошёл необходимый карантин перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Лондоне 14 сентября. Ранее «Зенит» вернул в Санкт-Петербург бразильцев Малкома и Клаудиньо.

Сборная Колумбии набрала девять очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. Боливия набрала шесть очков, команда занимает 8-е место.