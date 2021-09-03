Рикельме: думаю, Месси выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ», а затем завершит карьеру в «Барсе»

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился мнением о будущем нападающего национальной команды и «ПСЖ» Лионеля Месси.



«Я надеюсь, что Месси будет доволен пребыванием в Париже. Не знаю, странно ли это, но мы все хотим посмотреть, как он будет наслаждаться игрой с Мбаппе и Неймаром. Если они не выиграют Лигу чемпионов сейчас, то не сделают этого никогда. Я думаю, Месси выиграет этот титул с «ПСЖ», а потом завершит карьеру в «Барселоне», — сказал Хуан Роман Рикельме в эфире ESPN Deportes.



10 августа Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. 29 августа Месси провёл дебютный матч в составе «ПСЖ». Встреча с «Реймсом» завершилась победой парижан со счётом 2:0.

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