Сауль Ньигес: я сказал Кепе, чтобы он говорил со мной по-английски

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес, перешедший на правах аренды из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси», рассказал об изучении английского языка.
«Изучение английского языка — это большое испытание для меня. Я хочу выучить его как можно быстрее, чтобы свободно разговаривать с одноклубниками. В «Атлетико» я общался с Кираном Триппьером, но мой английский был недостаточно хорош. Я даже не осмеливаюсь давать интервью на английском.
Важно, что в клубе есть испанские игроки — Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Кепа. Мы с Кепой жили в одной комнате, когда выступали за молодёжную сборную Испании. Я уже сказал Кепе, чтобы он говорил со мной по-английски. Мне нужно учиться и привыкать к языку. Я не хочу говорить по-испански с партнёрами по команде. Кепа может мне помочь, но для этого нужно и с ним говорить по-английски как можно больше, иначе будут трудности», — цитирует Сауля официальный сайт «Челси».
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»
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