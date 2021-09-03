Миодраг Божович близок к тому, чтобы возглавить тульский «Арсенал»

Бывший тренер «Ростова» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович близок к тому, чтобы снова возглавить тульский «Арсенал». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны почти договорились, в ближайшее время назначение может состояться. Нынешним наставником тульского «Арсенала» является Дмитрий Парфёнов.
Божович работал в России на протяжении 10 лет. В 2008 году он возглавил «Амкар», а впоследствии тренировал «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». «Крылья Советов» черногорский специалист возглавил в 2018 году, а летом 2020-го был отправлен в отставку. Также Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.
Напомним, в матче 6-го тура РПЛ на стадионе «Ахмат Арена» «Ахмат» принимал «Арсенал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. «Арсенал» с четырьмя очками занимает 15-е место.
- 3 сентября 2021
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