С 3 сентября заполняемость трибун на «Ростов Арене» увеличится до 25%.

С 3 сентября заполняемость трибун при проведении спортивных мероприятий на «Ростов Арене» увеличивается до 25%, сообщает пресс-служба «Ростова». Соответствующие изменения в действующее постановление регионального правительства №272 сегодня утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Ранее комиссии Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей посетили стадионы «Центральный» в Казани и «Ростов Арену» в Ростове-на-Дону. После посещения «Ростов Арены» на основании положительной динамики работ по приведению поля в пригодное состояние стадион был допущен к проведению матчей РПЛ.



Напомним, 13 сентября в рамках матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет дома с «Краснодаром».