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Арсен Захарян рассказал об интересе со стороны «Брюгге»

Арсен Захарян рассказал об интересе со стороны «Брюгге»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал об интересе к нему со стороны бельгийского «Брюгге».

«Бельгия? Да, был интерес от «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это. Нам, вроде, контракт уже даже прислали. Это уже от меня зависело. Но уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Интерес из Германии? Не знаю, интерес какой-то был, но конкретики не было», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «КраСава».

Напомним, в контракте Захаряна с «Динамо» прописана сумма выкупа в размере € 12 млн. Со следующего сезона цена возрастёт до € 15 млн. СМИ сообщали об интересе к Арсену со стороны лондонского «Челси» и «РБ Лейпциг».

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом».

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