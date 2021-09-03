Бывший защитник «МЮ» Ирвин: в плане голевого чутья Роналду становится всё лучше и лучше
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Денис Ирвин высказался о возвращении в английский клуб португальского нападающего Криштиану Роналду. 36-летний Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, все знают, что он — фантастический бомбардир. Он всегда им был и будет. В плане голевого чутья он становится всё лучше и лучше.
Да, люди сомневаются в нём, учитывая, что Криштиану уже 36 лет. Но он действительно следит за собой, это видно.
Я понимаю, что возраст не обманешь, АПЛ — самая требовательная в плане физики лига, это 90 минут сумасшедшего ритма. Конечно, Роналду будет другим, не таким, как в своё первое пришествие. Но он обязательно будет забивать голы, много голов», — цитирует Ирвина BBC.
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