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Вьери — о Роналду: «Ювентус» потерял 25-30 голов в новом сезоне

Вьери — о Роналду: «Ювентус» потерял 25-30 голов в новом сезоне
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Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери выразил уверенность, что Криштиану Роналду мог забить за «Ювентус» около 30 голов в новом сезоне.

«До ухода Роналду я говорил, что «Ювентус» — самая сильная команда в Италии. Теперь фаворитом в борьбе за чемпионство стал «Интер». Туринцы потеряли 25-30 голов в новом сезоне. Люди, говорившие, что Роналду не очень хорош в «Ювентусе», должны быть счастливы. Но форварда лучше него нет. Кому-то придётся забивать все эти голы. Не думаю, что Мойзе Кин способен на это, но было бы справедливо дать ему сезон, чтобы проявить себя», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, этим летом Криштиану Роналду вернулся в Англию. За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов.

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