Вьери — о Роналду: «Ювентус» потерял 25-30 голов в новом сезоне

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери выразил уверенность, что Криштиану Роналду мог забить за «Ювентус» около 30 голов в новом сезоне.
«До ухода Роналду я говорил, что «Ювентус» — самая сильная команда в Италии. Теперь фаворитом в борьбе за чемпионство стал «Интер». Туринцы потеряли 25-30 голов в новом сезоне. Люди, говорившие, что Роналду не очень хорош в «Ювентусе», должны быть счастливы. Но форварда лучше него нет. Кому-то придётся забивать все эти голы. Не думаю, что Мойзе Кин способен на это, но было бы справедливо дать ему сезон, чтобы проявить себя», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.
Напомним, этим летом Криштиану Роналду вернулся в Англию. За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов.
- 3 сентября 2021
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:28
-
19:22
-
19:14
-
19:06
-
18:46
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:23
-
18:07
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:32
-
15:07
-
15:06
-
14:56