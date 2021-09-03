Новичок «Барселоны» Люк де Йонг: для меня Куман — очень хороший тренер

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг прокомментировал переход в каталонский клуб на правах аренды из «Севильи».
«Для меня это важно, это прекрасная возможность. Играть за величайший клуб в мире — невероятные ощущения. Надеюсь, у меня всё сложится с командой и с болельщиками, и я смогу показать свои лучшие качества в «Барселоне», хотя это будет нелегко, потому что в команде высокая конкуренция. У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Нидерландов, мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман — очень хороший тренер. Перейти в «Барселону» и снова поработать с ним — особенное событие», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.
Напомним, после трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.
- 3 сентября 2021
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