Новичок Серии А «Салернитана» в шаге от подписания Франка Рибери

38-летний французский крайний полузащитник Франк Рибери, находящийся в статусе свободного агента, уже в ближайшие дни может пополнить состав новичка чемпионата Италии – «Салернитаны». Об этом информирует итальянский журналист Альфредо Педулла на собственном сайте.

После продолжительных переговоров между «Салернитаной» и Рибери стороны сумели прийти к соглашению. Итальянский клуб предложил футболисту 1-летний контракт с зарплатой € 1,5 млн.

Ранее Рибери интересовался турецкий «Фатих Карагюмрюк», который решил подписать 23-летнего ивуарийского вингера Яна Карамо, ранее принадлежащего миланскому «Интеру».

Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать новый контракт футболисту.