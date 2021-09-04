Набиль Фекир рассказал, почему не состоялся его переход в «Ливерпуль»

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль» летом 2018 года.



«Это был мрачный момент. В прессе я видел многое, что не соответствовало действительности. В частности, писали, что я не смог перейти в «Ливерпуль» из-за проблем с коленом, но это не было правдой. Я проходил медицинское обследование, и с коленом всё было в порядке. У меня была проблема с агентом. Он ответственен за то, что сделка не состоялась. Конечно, я был разочарован, что не перешёл в стан мерсисайдцев, ведь это отличный клуб», — приводит слова Фекира The Times.



Фекир выступает за «Бетис» с 2019 года. Ранее футболист защищал цвета «Лиона». В нынешнем сезоне Фекир принял участие в 3 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.