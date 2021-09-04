Набиль Фекир рассказал, почему не состоялся его переход в «Ливерпуль»

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль» летом 2018 года.
«Это был мрачный момент. В прессе я видел многое, что не соответствовало действительности. В частности, писали, что я не смог перейти в «Ливерпуль» из-за проблем с коленом, но это не было правдой. Я проходил медицинское обследование, и с коленом всё было в порядке. У меня была проблема с агентом. Он ответственен за то, что сделка не состоялась. Конечно, я был разочарован, что не перешёл в стан мерсисайдцев, ведь это отличный клуб», — приводит слова Фекира The Times.
Фекир выступает за «Бетис» с 2019 года. Ранее футболист защищал цвета «Лиона». В нынешнем сезоне Фекир принял участие в 3 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.
- 4 сентября 2021
-
09:47
-
09:44
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
06:01
-
04:35
-
04:09
-
03:48
-
03:29
-
02:52
-
02:35
-
01:58
-
01:44
-
01:21
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2021
-
23:38
-
22:47
-
22:44
-
22:28
-
22:20
-
22:13
-
21:56
-
21:56
-
21:37
-
21:21
-
21:10