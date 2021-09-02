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Гари Невилл: с «Ливерпулем» что-то не так

Гари Невилл: с «Ливерпулем» что-то не так
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил состояние «Ливерпуля» на старте сезона.

«После игры с „Челси“ я говорил, что иногда ты не можешь понять в чём дело, но что-то не так. У „Ливерпуля“ нет больших проблем с командным духом, тренер ладит с игроками. Но чего-то не хватает. Помню, как три года назад я думал, что у „МЮ“ проблемы, два года назад было то же самое. Ты просто это чувствуешь.

Что-то с «Ливерпулем» не так. Это не та команда, что была два года назад. При этом «Ливерпуль» по-прежнему остаётся сильным, они выиграют много матчей», — приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на подкаст Webby and O’Neil.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»

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